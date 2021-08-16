Российские боевики обстреливали Авдеевку из минометов

15 сентября в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня со стороны российских боевиков.

Все обстрелы были сосредоточены в Донецкой области.

Вблизи населенного пункта Новолуганское российские террористы обстреляли позиции украинских военных из стрелкового оружия.

В направлении Южного вооруженные формирования Российской Федерации вели обстрел из станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку Авдеевкаи российские оккупанты вели огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120 калибра.

Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

По состоянию на 7:00 утра 16 сентября нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.