Дело военного комиссара вымогавшего 1,5 тысяч долларов взятки передали в суд

Следователи ГБР завершили досудебное расследование в отношении военного комиссара Сватово в Луганской области, который за деньги «помогал» призывникам избежать военной службы.

Установлено, что 11 мая подполковник требовал от военнообязанного 1,5 тыс. долларов США за отсрочку призыва на срочную военную службу и выдаче документа, необходимого для выезда за границу военнообязанных граждан.

15 мая 2021 года военный комиссар получил указанную сумму. Во время задержания комиссар пытался скрыться от правоохранителей на авто и попытался избавиться денег, выбросив их из окна машины. Однако взятку нашли, а взяточника задержали.

Подполковник обвиняется в получении неправомерной выгоды, совмещенной с вымогательством (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.