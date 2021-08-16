Российские боевики запросили режим тишины и обстреляли украинских наблюдателей

Российские боевики в Донецкой области обстреляли автомобиль украинской стороны Общего центра по контролю и координации прекращении огня из артиллерии и минометов, хотя сами перед этим пригласили режим тишины.

Как сообщили в 10-й горно-штурмовой бригаде, обстрел поста СЦКК произошел 14 сентября в 23:15 в районе поселка Шумы. Боевики обстреляли автомобиль СЦКК - ЗИЛ-131 белого цвета с соответствующими опознавательными знаками.

По автомобилю велся огонь из артиллерии калибра 122 мм и миномета 120 мм.

В результате обстрела зафиксированы осколочные повреждения кабины, кунга и колес автомобиля, а также разрывы на прилегающей территории.

В 10-й горно-штурмовой бригаде сообщили, что перед обстрелом боевики сами обращались в СЦКК, запрашивая тишину. При этом оккупанты стреляли точно по белому ЗИЛу, несмотря на то, что его невозможно ни с чем спутать.

В бригаде уточнили, что члены СЦКК не пострадали.

В штабе ООС заявили, что в случае дальнейшего обострения обстановки и несоблюдение боевиками режима прекращения огня, ВСУ оставляют за собой право дать адекватный ответ с использованием разрешенных минскими договоренностями сил и средств.