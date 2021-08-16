Мужчины тоже нуждаются в помощи, или почему беспокоиться о ментальном здоровье не стыдно

Мир, в котором мы живем, не такой дружественный, как бы этого нам хотелось. Уже семь лет на востоке страны продолжаются боевые действия. Гибнут не только военные, но и гражданское население. Люди теряют дома и возможность себя обеспечивать. Это все влечет за собой страх, неуверенность, чувство безысходности.

Почти два года назад мир услышал о COVID-19. Через несколько месяцев все страны столкнулись с этим заболеванием. И слово «пандемия», которое до недавнего времени использовали только ученые, стало привычным для всех. Ограничьте контакты, носите маски, без необходимости не выходите из дома - болезнь и сопутствующие карантинные мероприятия стали еще одним фактором стресса для миллионов украинцев.

Это только в голове, никому не вредит и само собой пройдет? Нет. За полтора года пандемии и в Украине, и в мире возросло количество сообщений о домашнем насилии и случаи самоубийств. Психологи отмечают, что на 50% увеличилось количество людей с депрессиями и тревожными состояниями. Психическое здоровье в таких кризисных условиях выходит на первый план. Но заботятся о нем украинцы?

Поговорить о проблемах с окружающими не всегда выход из ситуации. Люди часто не готовы открываться перед родными или друзьями, поскольку боятся, что их не поймут. В Украине до сих пор не слишком популярен тезис, что психическое здоровье не менее важно чем физическое. Когда болит спина, люди обычно обращаются к врачу за помощью. А стрессовые или депрессивные состояния украинцы преимущественно воспринимают как нечто не слишком критическое.

Особенно неохотно обращаются за психологической помощью мужчины. А все из-за стереотипов. Годами навязывалась мысль, что человек должен выглядеть сильным и держать ситуацию под контролем. Разве такой может обратиться за помощью? Это же примут за слабость, а слабым быть не принято.

Информация от Международной организации миграции, которая организовала горячую линию предоставления психосоциальной поддержки, подтверждает тот факт, что мужчины значительно реже обращаются за помощью. Их доля среди тех, кто позвонил на горячую линию, составляет лишь 18%. Мужчины, которые пообщались с операторами, сообщали, что им очень стыдно звонить, потому что так не принято.

Стоит ли жертвовать собственным психическим здоровьем ради того, чтобы соответствовать чьим-то или собственным представлениям о маскулинности? Конечно же нет. Нужно давить на мужчин, которые решили обратиться за помощью к психологу, называя их слабыми? Категорически нет. Ведь депрессия и самоубийство являются одними из самых распространенных причин смертности среди мужчин.

Как знать, когда нужно обратиться за помощью? Бессонница, тревожность, чувство безысходности, постоянная раздражительность - это не норма. Если такое состояние длится более месяца и ничего не помогает, пора обратиться за помощью. Международная организация миграции запустила бесплатную горячую линию эмоциональной поддержки (0 800 211 444), куда может позвонить каждый, кто в этом нуждается. Независимо от возраста, пола и проблемы, которая его или ее беспокоит.

Благодаря горячей линии можно получить непосредственно консультацию профессионального психолога. За нее не нужно платить.

Решение психологических проблем не нужно откладывать, ведь как и с физическим здоровьем, может быть просто поздно. Чем дольше не обращаться к специалисту, тем сложнее потом лечить расстройства. Особенно это касается мужчин, среди которых количество тех, кто обращается за помощью, в разы меньше количества тех, кто в ней нуждается.



О проблемах с психическим здоровьем нужно знать и говорить. Именно поэтому Международная организация миграции создала страницу https://pochny-govoryty.in.ua/ , где можно почитать о симптомах, когда нужно обратиться за психологической помощью, получить ответы на интересующие вопросы, узнать об опыте людей, которые уже получили помощь.

Когда есть проблемы со здоровьем - их нужно решать. И не важно - это физическое или психическое здоровье. Они равноценно важны.