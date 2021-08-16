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Беловодская громада в Луганской области внедряет современные методы утилизации бытовых отходов 

Сегодня, 10:13 citynews.net.ua | Напечатать

 Сейчас в селах Беловодской сельской территориальной громады на Луганщине установлены контейнеры для сбора пластика и стекла, бумагу можно сдать в специальных пунктах приема. Собирает и продает мусор на переработку местный предприниматель, который смог расширить свой бизнес благодаря гранту от Датского Совета по беженцам. 

На днях в селе Евсуг, которое входит в Беловодскую громаду, провели субботник: активисты, представители местной власти и Датского Совета по беженцам (DRC) вместе очистили две стихийные свалки — вывезли более двух тонн стекла и пластика. 

«Толока в селе Евсуг — это первая акция из серии запланированных. Таким образом активисты и местные власти хотят достучаться до жителей громады и объяснить важность правильной утилизации мусора», — говорит Виктория Климова, специалист DRC по социально-правовой защите. 

Информирование является частью проекта, который DRC помогла реализовать в Беловодской громаде в рамках «Программы экономического развития восточной Украины», финансируемого правительствами Швейцарии и Великобритании. 

«Громада обратилась к нам с идеей организации утилизации бытовых отходов. Мы поддержали эту инициативу, потому что до этого мусор вывозился только на территории самого пгт. Беловодск. А еще в 32 селах общины проблема с мусором не была решена и его просто выбрасывали в лесопосадки, у рек или сжигали, что очень вредно. Поскольку у местных властей не было ресурсов для решения этой проблемы, нам необходимо было поддержать предпринимателя, который уже этим занимался. Он помогает общине справляться с очень большим объемом мусора», — объясняет Виктория.  

Организовать раздельный сбор мусора в громаде смог предприниматель Сергей Неклюенко, который занимается таким бизнесом три года. Грант от DRC помог расширить географию работы и увеличить объем мусора, который отправляется на переработку. Благодаря финансовой поддержке он смог установить контейнеры для раздельного сбора мусора, чтобы охватить все 33 населенных пункта в громаде, а также приобрести пресс, весы-роклы и погрузчик. 

«Новая техника очень помогла. Благодаря прессу мы уже не возим воздух, а весы-роклы и погрузчик облегчили работу, потому что до этого все приходилось грузить вручную», — рассказывает Сергей. 

За лето он уже собрал и отправил на переработку 17 тонн макулатуры, 40 тонн стекла, несколько тонн пластика и объемы постоянно увеличиваются. Стекло отправляется в Гостомель, бумага — в Обухов, чистая стеклотара — в Запорожье, а пластик — в Северодонецк, где он сортируется и дальше пересылается на переработку. 

 

«За годы деятельности мне удалось вывезти из района, например, 400 тонн стекла. Оно не валяется где-то, а правильно утилизировано. Я думаю, что это важно», — говорит Сергей. 

Такие экологически ответственные проекты улучшают условия проживания сельского населения на востоке Украины, делая окружающую среду более чистой и безопасной. 


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