Беловодская громада в Луганской области внедряет современные методы утилизации бытовых отходов 

Сейчас в селах Беловодской сельской территориальной громады на Луганщине установлены контейнеры для сбора пластика и стекла, бумагу можно сдать в специальных пунктах приема. Собирает и продает мусор на переработку местный предприниматель, который смог расширить свой бизнес благодаря гранту от Датского Совета по беженцам.

На днях в селе Евсуг, которое входит в Беловодскую громаду, провели субботник: активисты, представители местной власти и Датского Совета по беженцам (DRC) вместе очистили две стихийные свалки — вывезли более двух тонн стекла и пластика.

«Толока в селе Евсуг — это первая акция из серии запланированных. Таким образом активисты и местные власти хотят достучаться до жителей громады и объяснить важность правильной утилизации мусора», — говорит Виктория Климова, специалист DRC по социально-правовой защите.

Информирование является частью проекта, который DRC помогла реализовать в Беловодской громаде в рамках «Программы экономического развития восточной Украины», финансируемого правительствами Швейцарии и Великобритании.

«Громада обратилась к нам с идеей организации утилизации бытовых отходов. Мы поддержали эту инициативу, потому что до этого мусор вывозился только на территории самого пгт. Беловодск. А еще в 32 селах общины проблема с мусором не была решена и его просто выбрасывали в лесопосадки, у рек или сжигали, что очень вредно. Поскольку у местных властей не было ресурсов для решения этой проблемы, нам необходимо было поддержать предпринимателя, который уже этим занимался. Он помогает общине справляться с очень большим объемом мусора», — объясняет Виктория.

Организовать раздельный сбор мусора в громаде смог предприниматель Сергей Неклюенко, который занимается таким бизнесом три года. Грант от DRC помог расширить географию работы и увеличить объем мусора, который отправляется на переработку. Благодаря финансовой поддержке он смог установить контейнеры для раздельного сбора мусора, чтобы охватить все 33 населенных пункта в громаде, а также приобрести пресс, весы-роклы и погрузчик.

«Новая техника очень помогла. Благодаря прессу мы уже не возим воздух, а весы-роклы и погрузчик облегчили работу, потому что до этого все приходилось грузить вручную», — рассказывает Сергей.

За лето он уже собрал и отправил на переработку 17 тонн макулатуры, 40 тонн стекла, несколько тонн пластика и объемы постоянно увеличиваются. Стекло отправляется в Гостомель, бумага — в Обухов, чистая стеклотара — в Запорожье, а пластик — в Северодонецк, где он сортируется и дальше пересылается на переработку.

«За годы деятельности мне удалось вывезти из района, например, 400 тонн стекла. Оно не валяется где-то, а правильно утилизировано. Я думаю, что это важно», — говорит Сергей.

Такие экологически ответственные проекты улучшают условия проживания сельского населения на востоке Украины, делая окружающую среду более чистой и безопасной.