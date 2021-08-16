Плательщики Луганской области перечислили в бюджет более 2,6 млрд гривень ЕСВ

Заместитель начальника Главного управления ГНС в Луганской области Людмила Хворостян сообщила, что в январе - августе 2021 года предприятия и предприниматели Луганской области уплатили в бюджет 2,605 млрд гривень единого социального взноса на общеобязательное государственное социальное страхование. Этот показатель превышает прошлогодний за аналогичный период на 392,5 млн гривень.

По ее словам, среди основных источников поступлений единого социального взноса - начисление и уплата ЕСВ работодателями по заработной плате наемных работников, от выплат денежного довольствия военнослужащим, а также от физических лиц-предпринимателей, членов фермерских хозяйств и самозанятых лиц.

Людмила Хворостян напомнила, что единый взнос автоматически распределяется Государственной казначейской службой Украины по видам общеобязательного государственного социального страхования в соответствии с определенными пропорций и перечисляется по назначению - на счета, открытые в Госказначействе на имя фондов общеобязательного государственного социального страхования и пенсионного страхования.