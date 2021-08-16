В Луганской области СБУ училась предотвращать диверсии на сватовском вокзале

Главное управление Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях провело очередные контрдиверсионные обучения в районе проведения операции Объединенных сил. На этот раз - в Сватово Луганской области.

По легенде условные диверсанты совершили террористический акт на железнодорожном вокзале, взорвав два устройства. Два других взрыва правоохранителям удалось предотвратить, заранее обнаружив места заложения взрывчатки.

Прохожих с прилегающей к железнодорожному вокзалу территории оперативно эвакуировали.

Тренировки происходили в условиях, максимально приближенных к реальным.

В тренировках приняли участие представители региональных подразделений Службы безопасности Украины, Национальной полиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, органов государственной власти и местного самоуправления.



