В Лисичанске поднимут тарифы на отопление

Коммунальное предприятие «Лисичансктеплосеть» информирует о намерении увеличить тарифы на тепловую энергию/услугу по снабжению тепловой энергии в 2021-2022 году, в соответствии с требованиями Порядка информирования потребителей о намерении изменения цен / тарифов на коммунальные услуги утвержденного приказом Минрегионразвития от 05.06 .2018 № 130.

Во время отопительного сезона для жителей и бюджетных организаций Лисичанска тарифы на тепло вырастут от 600 до 1000 гривень за гигакалорию.

Ниже приведены действующие тарифы на тепловую энергию для всех групп потребителей и тарифы на тепловую энергию / услугу по снабжению тепловой энергии которые планируется ввести в действие (с учетом НДС):

населения в Лисичанске:

одноставочный:

действующий - 1898,82 грн. / Гкал

запланирован - 2476.53 грн. / Гкал

отклонения +577.71 грн. / Гкал, или 30%



двухставочный:

плата за потребленную тепловую энергию 1265,27 грн/Гкал (условно-переменная) в течение отопительного сезона и абонентская плата за тепловую нагрузку 178,16 тыс.грн/Гкал-час ежемесячно в течение года (условно-постоянная).

Тариф на отопление для бюджетных организаций в Лисичанске:

тариф на услугу по снабжению тепловой энергии:

одноставочный:

действующий - 1898,82 грн. / Гкал

запланирован - 2955.96грн. / Гкал

отклонение + 1057.15грн. / Гкал, или 56%

Для справки: Двухставочный тариф – это когда часть энергетических затрат выражается в условно переменной части, в зависимости от того, сколько тепловой энергии потребляет потребитель. Условно постоянные затраты, которые не зависят от потребления, – заработная плата, ремонты, обслуживание – распределяются равными частями на протяжении всего года.

Оплата зимой для домов без установленного домового счетчика тепла за потребленную тепловую энергию составляет 30,16 грн. за 1 кв. метр отапливаемой площади, ежемесячная абонентская плата за тепловую нагрузку составляет 14,41 грн.за 1 кв. метр отапливаемой площади, то есть в отопительный сезон 44,57 грн. и в межотопительный сезон 14,41 грн. за 1 кв. метр.