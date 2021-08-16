» » В Лисичанске поднимут тарифы на отопление

В Лисичанске поднимут тарифы на отопление

Вчера, 14:25 citynews.net.ua | Напечатать

Коммунальное предприятие «Лисичансктеплосеть» информирует о намерении увеличить тарифы на тепловую энергию/услугу по снабжению тепловой энергии в 2021-2022 году, в соответствии с требованиями Порядка информирования потребителей о намерении изменения цен / тарифов на коммунальные услуги утвержденного приказом Минрегионразвития от 05.06 .2018 № 130.

Во время отопительного сезона для жителей и бюджетных организаций Лисичанска тарифы на тепло вырастут от 600 до 1000 гривень за гигакалорию.

Ниже приведены действующие тарифы на тепловую энергию для всех групп потребителей и тарифы на тепловую энергию / услугу по снабжению тепловой энергии которые планируется ввести в действие (с учетом НДС):

 населения в Лисичанске:

одноставочный:

  • действующий - 1898,82 грн. / Гкал
  • запланирован - 2476.53 грн. / Гкал
  • отклонения +577.71 грн. / Гкал, или 30%

двухставочный:

плата за потребленную тепловую энергию 1265,27 грн/Гкал (условно-переменная) в течение отопительного сезона и абонентская плата за тепловую нагрузку 178,16 тыс.грн/Гкал-час ежемесячно в течение года (условно-постоянная).

Тариф на отопление для бюджетных организаций в Лисичанске:

тариф на услугу по снабжению тепловой энергии:

одноставочный:

  • действующий - 1898,82 грн. / Гкал
  • запланирован - 2955.96грн. / Гкал
  • отклонение + 1057.15грн. / Гкал, или 56%

Для справки: Двухставочный тариф – это когда часть энергетических затрат выражается в условно переменной части, в зависимости от того, сколько тепловой энергии потребляет потребитель. Условно постоянные затраты, которые не зависят от потребления, – заработная плата, ремонты, обслуживание – распределяются равными частями на протяжении всего года.

Оплата зимой для домов без установленного домового счетчика тепла за потребленную тепловую энергию составляет 30,16 грн. за 1 кв. метр отапливаемой площади, ежемесячная абонентская плата за тепловую нагрузку составляет 14,41 грн.за 1 кв. метр отапливаемой площади, то есть в отопительный сезон 44,57 грн. и в межотопительный сезон 14,41 грн. за 1 кв. метр.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 10:13

Беловодская громада в Луганской области внедряет современные методы утилизации бытовых отходов 

Сегодня, 10:01

В Луганской области за 3 дня отключили 488 должников за электроэнергию

Сегодня, 09:50

Плательщики Луганской области перечислили в бюджет более 2,6 млрд гривень ЕСВ

Сегодня, 09:26

В Луганской области 247 заболевших COVID-19 за сутки

Сегодня, 09:11

В Донецкой области 4 обстрела за сутки - артиллерия и минометы

Вчера, 15:57

В Луганской области СБУ училась предотвращать диверсии на сватовском вокзале

Вчера, 14:25

В Лисичанске поднимут тарифы на отопление

Вчера, 12:32

В Луганской области за сутки произошли три ДТП с пострадавшими

Вчера, 12:28

За сутки в Луганской области пиротехники  нашли 30 взрывоопасных предметов

Вчера, 09:56

В Луганской области 214 новых случаев COVID-19 за сутки

Вчера, 09:48

Российские наемники обстреляли Попасную, Золотое и Нью-Йорк - погиб боец ВСУ

13-09-2021, 18:13

В Луганской области задержали изготовителя поддельных «Covid сертификатов»

Новости Украины:

13-09-2021, 18:03

В США выбрали победителей Creative Arts Emmy: Корона, Мандалорец и Ход королевы собрали почти все награды

9-09-2021, 13:04

Укрпочта выпустила почтовые марки с женщинами-учеными «Наука - це вона»

8-09-2021, 12:12

В Одесской области горела база отдыха с туристами

2-09-2021, 14:22

Лето 2021 года в Киеве было одно из самых жарких за 140 лет

1-09-2021, 13:43

Добыча мела в Ровенской области нанесла окружающей среде ущерб почти 45 млн гривень

30-08-2021, 14:21

Black sea music fest: В Одессе стартовал фестиваль классической музыки

27-08-2021, 14:21

Возобновлено железнодорожное сообщение между Одессой и Кишиневом

27-08-2021, 13:31

Какую резину выбрать для авто?

19-08-2021, 11:53

Где в Одессе сделать прививку от COVID-19: Адреса и телефоны

17-08-2021, 11:58

В Одессе 42 ребенка заразились COVID-19 в оздоровительном центре

16-08-2021, 15:12

В Одесском порту правоохранители обнаружили почти 60 кг кокаина на 10 млн долларов США

16-08-2021, 13:16

В Киеве прокуратура обыскивает РДА Печерского района и дома чиновников из-за хищения 500 тысяч гривень

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Сентябрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 



^Наверх

 

В Лисичанске поднимут тарифы на отопление - сколько придется платить за тепло в 2022 году