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В Луганской области за сутки произошли три ДТП с пострадавшими

Вчера, 12:32 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области за 13 сентября произошли 3 дорожно-транспортных происшествия. Вследствие ДТП одна женщина погибла, а шестеро граждан травмированы и сейчас проходят лечение в больницах.

В полицию Счастьенского района поступило сообщение 53-летнего жителя Рубежное о том, что 13 сентября, около 2.00 он, управляя личным автомобилем «SKODA OKTAVIA A5», двигаясь по автодороге Старобельск-Новоайдар, возле пгт. Новоайдар совершил наезд на женщину и скрылся с места ДТП.

В результате ДТП 34-летняя жительница с. Новоахтырка погибла на месте. Водитель направлен на прохождение медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Автомобиль изъят.

В Северодонецке 33-летний водитель автомобиля «Subaru», двигаясь по пр. Гвардейском в направлении ул. Автомобильной, неподалеку д. 7 сбил 79-летнюю пенсионерку, которая переходила дорогу в неустановленном месте. Женщина получила телесные повреждения и была госпитализирована в городскую больницу.

В Горском 81-летний мужчина, управляя автомобилем «ВАЗ 1117», при выезде с ул. Соборной на трассу Р-66 «Луганск-Сватово», допустил столкновение с автомобилем УАЗ-2206. В результате ДТП водители и пассажиры обоих транспортных средств получили телесные повреждения и были госпитализированы в больницы Лисичанска и Северодонецка.


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