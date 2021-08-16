За сутки в Луганской области пиротехники  нашли 30 взрывоопасных предметов

За прошедшие сутки, 13 сентября, пиротехническими расчетами ГУ ДСНС Украины в Луганской области обследовано 0,87 га территории в Северодонецком, Старобельском и Счастьенском районах.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, обнаружены и изъяты 30 взрывоопасных предметов. А именно 26 артиллерийских снарядов, две минометные мины и две гранаты.

Спасатели напоминают, что в случае обнаружения подозрительного предмета категорически запрещается:

касаться предмета и передвигать его,

пользоваться средствами радиосвязи, мобильных телефонов (они могут спровоцировать взрыв)

заливать его жидкостями, засыпать грунтом или чем-то его накрывать;

касаться подозрительного устройства и осуществлять на него звуковое, световое, тепловое или механическое воздействие, ведь практически все взрывчатые вещества ядовиты и чувствительны к механическим, звуковым воздействиям и нагреванию.

При обнаружении взрывных устройств звоните 101 или 102.