За сутки в Луганской области пиротехники  нашли 30 взрывоопасных предметов

За сутки в Луганской области пиротехники нашли 30 взрывоопасных предметовВчера, 12:28
За прошедшие сутки, 13 сентября, пиротехническими расчетами ГУ ДСНС Украины в Луганской области обследовано 0,87 га территории в Северодонецком, Старобельском и Счастьенском районах.
Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, обнаружены и изъяты 30 взрывоопасных предметов. А именно 26 артиллерийских снарядов, две минометные мины и две гранаты.
Спасатели напоминают, что в случае обнаружения подозрительного предмета категорически запрещается:
- касаться предмета и передвигать его,
- пользоваться средствами радиосвязи, мобильных телефонов (они могут спровоцировать взрыв)
- заливать его жидкостями, засыпать грунтом или чем-то его накрывать;
- касаться подозрительного устройства и осуществлять на него звуковое, световое, тепловое или механическое воздействие, ведь практически все взрывчатые вещества ядовиты и чувствительны к механическим, звуковым воздействиям и нагреванию.
При обнаружении взрывных устройств звоните 101 или 102.