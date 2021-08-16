Российские наемники обстреляли Попасную, Золотое и Нью-Йорк - погиб боец ВСУ

13 сентября в Луганской и Донецкой областях зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня со стороны российских боевиков. Российские наемники бьют из артиллерии, тяжелых минометов и стрелкового оружия.

В Луганской области обстрелы со стороны российских террористов сосредоточились в Попаснянском районе и Золотом.

Поселок Катериновка российские наемники обстреливали из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Вблизи Новоалександровка украинских военных трижды обстреливали из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку Причепиловки российские оккупанты дважды вели обстрел из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и минометов 82 калибра.

В направлении окраин города Попасная российские наемники дважды вели обстрел из крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов.

В районе поселка Золотое-4 боевики обстреляли украинских военных из ручных противотанковых гранатометов.

В Донецкой области поселок Зайцево обстреляли из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Позиции ВСУ в районе Верхнеторецкого российские оккупанты обстреливали из запрещенных минскими договоренностями минометов 120 калибра.

В направлении Нью-Йорка вооруженные формирования Российской Федерации вели обстрел из артиллерийских систем калибра 122 мм.

В результате вражеского обстрела один украинский военнослужащий Объединенных сил погиб.