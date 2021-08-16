Лисичанск, Новодружеск и Приволье сегодня остались без воды

Из-за аварии на водоводе в Луганской области десятки тысяч жителей трех городов остались без воды.

Как сообщили в Лисичанскводоканале, 13 сентября с 09:00 ограничено водоснабжение центральной и северной части города Лисичанск, а также городов Новодружеск и Приволье в связи с повреждением дюкера Белогоровского магистрального водовода Ду-600мм.

Точных сроков устранения аварии коммунальщики не называют, но обещают закончить ремонт сегодня к вечеру.

Сразу после окончания ремонтных работ на водоводе водоснабжение городов будет восстановлено.