Лисичанск, Новодружеск и Приволье сегодня остались без воды

Лисичанск, Новодружеск и Приволье сегодня остались без водыВчера, 13:46
Из-за аварии на водоводе в Луганской области десятки тысяч жителей трех городов остались без воды.
Как сообщили в Лисичанскводоканале, 13 сентября с 09:00 ограничено водоснабжение центральной и северной части города Лисичанск, а также городов Новодружеск и Приволье в связи с повреждением дюкера Белогоровского магистрального водовода Ду-600мм.
Точных сроков устранения аварии коммунальщики не называют, но обещают закончить ремонт сегодня к вечеру.
Сразу после окончания ремонтных работ на водоводе водоснабжение городов будет восстановлено.