В Луганской области за воскресенье лабораторно подтверждено 37 новых случаев COVID-19.

По данным Луганского лабораторного центра, новые случая коронавируса выявлены в городах: Лисичанск - 21 Рубежное - 3, Северодонецк - 7, Марковка - 2, Попасная - 4.

За все время исследований в Луганской области диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 29 566 заболевших, умерли от осложнений, вызванных коронавирусом, 1019 человек, выздоровели - 27000, лечатся - 1547.

Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 23,5 (при пороговом уровне 60).

По данным Министерства здравоохранения, за прошедшие сутки в Украине зафиксировано 1205 новых случаев COVID-19, умерли - 18, выздоровели 758 человек.