За двое суток в Луганской и Донецкой областях зафиксировано 24 нарушения режима прекращения огня со стороны российских боевиков. В результате обстрелов погибли 3 украинских защитника и еще 13 получили ранения.

В Луганской области российские террористы обстреливали район Причепиловки, Новоалександровки, Золотое-4 и Новоалександровки из гранатометов, стрелкового оружия и запрещенных минскими договоренностями тяжелых минометов калибром 120 мм.

В Донецкой области поселок Новогнатовка был обстрелян из артиллерии. В результате обстрела повреждены дома мирных жителей и инфраструктура.

Также из артиллерии российские боевики обстреляли Верхнеторецкое.

Поселок российские террористы Нью-Йорк регулярно обстреливают из минометов. стрелкового оружия и гранатометов.

Обстрелы со стороны российских террористов стали возможны из-за запрета на уничтожение российских беспилотников, которые уже месяц бесконтрольно ведут разведку украинских позиций.

Имеющееся на линии разграничения украинские системы не могут достать их из-за высоты полета, а новое вооружение запрещено применять из-за позиции Зеленского, который "у себя в голове войну уже закончил".