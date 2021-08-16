Выходные на Донбассе: 3 погибших и 13 раненых украинских военныхВчера, 10:08
За двое суток в Луганской и Донецкой областях зафиксировано 24 нарушения режима прекращения огня со стороны российских боевиков. В результате обстрелов погибли 3 украинских защитника и еще 13 получили ранения.
В Луганской области российские террористы обстреливали район Причепиловки, Новоалександровки, Золотое-4 и Новоалександровки из гранатометов, стрелкового оружия и запрещенных минскими договоренностями тяжелых минометов калибром 120 мм.
В Донецкой области поселок Новогнатовка был обстрелян из артиллерии. В результате обстрела повреждены дома мирных жителей и инфраструктура.
Также из артиллерии российские боевики обстреляли Верхнеторецкое.
Поселок российские террористы Нью-Йорк регулярно обстреливают из минометов. стрелкового оружия и гранатометов.
Обстрелы со стороны российских террористов стали возможны из-за запрета на уничтожение российских беспилотников, которые уже месяц бесконтрольно ведут разведку украинских позиций.
Имеющееся на линии разграничения украинские системы не могут достать их из-за высоты полета, а новое вооружение запрещено применять из-за позиции Зеленского, который "у себя в голове войну уже закончил".