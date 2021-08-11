Местные бюджеты Луганской области получили более 2,761 млрд гривень

Местные бюджеты Луганской области получили более 2,761 млрд гривеньВчера, 12:38
В течение января-августа 2021 года в местные бюджеты Луганской области поступило 2,761 млрд гривень.
По сравнению с аналогичным периодом 2020 года поступления увеличились на 19,3% или на 447,5 млн гривень.
Рост поступлений достигнут по всем бюджетообразующим налогам.
В частности, 1,998 млрд гривень получено за счет уплаты налога на доходы физических лиц, по сравнению с январем-августом прошлого года больше на 18,4% или на 310,5 млн гривень.
Единого налога поступило 286 млн гривень, что превышает прошлогодний результат на 12,2% или на 31,1 млн гривень.
Поступление земельного налога и арендной платы составили 293,5 млн гривень, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на 27,7% или на 63,6 млн гривень.