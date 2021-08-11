За 9 сентября в Луганской области 109 новых заболевших COVID-19

В Луганской области за 9 сентября выявлено 109 новых случаев COVID-19. Смертельных случаев, вызванных осложнениями, не зафиксировано.

Всего с начала пандемии в Луганской области лабораторно подтверждено 29371 случаев коронавируса. От осложнений умерли 1019 человек.

В Украине за прошедшие сутки выявлено 3615 случаев COVID-19. Умерли от осложнений, вызванных коронавирусом, 76 пациентов.

По данным Министерства охраны здоровья, больше всего случаев заболевания за последние сутки выявили в Киеве - 406, Харьковской - 341, Львовской - 292, Черновицкой - 235 и Одесской - 235 областях.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 2 310 554 человек, из них выздоровели 2 218 873 человека, умерли 54 251 человек.