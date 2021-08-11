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В Луганской области российские боевики обстреляли из тяжёлых минометов Новозвановку и Катериновку

Сегодня, 11:17 citynews.net.ua | Напечатать

9 сентября в Луганской и Донецкой областях зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

В Луганской области российские террористы обстреливали Катериновку  из тяжелых минометов калибра 120 мм.

Вблизи Новозвановки российско-оккупационные войска пять раз вели огонь из запрещенного оружия, применив минометы 120-го калибра, а также станковые противотанковые гранатометы.

В Донецкой области российские наемники обстреливали позиции ВСУ в районе Гранитного из крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку Красногоровки российские войска дважды обстреливали украинских военных из минометов 120 калибра и ручных противотанковых гранатометов.

Под плотным огнем российских боевиков оказались позиции ВСУ вблизи населенного пункта Верхнеторецкое, где террористы обстреливали из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.

Также российско-оккупационные войска совершили обстрел окрестностей Верхнеторецкого из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и артиллерии калибра 122 мм. В результате обстрела повреждены гражданские здания дачного кооператива. Пострадавших среди местного населения нет.

У Нью-Йорка российские наемники обстреливали наши позиции из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

В результате вражеского огня двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. После оказания первой медицинской помощи воинов транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного - тяжелое, другого - удовлетворительное.


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В Луганской области российские боевики обстреляли из тяжёлых минометов Новозвановку и Катериновку » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня