В Луганской области российские боевики обстреляли из тяжёлых минометов Новозвановку и Катериновку

9 сентября в Луганской и Донецкой областях зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

В Луганской области российские террористы обстреливали Катериновку из тяжелых минометов калибра 120 мм.

Вблизи Новозвановки российско-оккупационные войска пять раз вели огонь из запрещенного оружия, применив минометы 120-го калибра, а также станковые противотанковые гранатометы.

В Донецкой области российские наемники обстреливали позиции ВСУ в районе Гранитного из крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку Красногоровки российские войска дважды обстреливали украинских военных из минометов 120 калибра и ручных противотанковых гранатометов.

Под плотным огнем российских боевиков оказались позиции ВСУ вблизи населенного пункта Верхнеторецкое, где террористы обстреливали из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.

Также российско-оккупационные войска совершили обстрел окрестностей Верхнеторецкого из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и артиллерии калибра 122 мм. В результате обстрела повреждены гражданские здания дачного кооператива. Пострадавших среди местного населения нет.

У Нью-Йорка российские наемники обстреливали наши позиции из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

В результате вражеского огня двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. После оказания первой медицинской помощи воинов транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного - тяжелое, другого - удовлетворительное.