В районе Орехово из-за ДТП перекинулся и сгорел автомобиль

Вчера, 8 сентября, в полицию Старобельска поступило сообщение о том, что на трассе возле села Орехово произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого возникло возгорание транспортного средства, есть травмированные.

Выездом на место происшествия полицейскими предварительно установлено, что на трассе сообщением Беловодск - Старобельск, вблизи села Орехово, 63-летний водитель автомобиля «JAC S5» не справившись с управлением совершил выезд за пределы проезжей части и въехал в дерево, в результате чего возник пожар и возгорание автомобиля.

Вследствие ДТП водитель и двое пассажиров авто получили ушибы и травмы. Водитель и один из пассажиров были госпитализированы в местную больницу.