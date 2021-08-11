В Луганской области подтверждено 150 новых случаев COVID-19

В Луганской области за 8 сентября лабораторно подтверждено 150 новых случаев COVID-19. Наибольшее количество заболевших - Северодонецке.

По информации областного лабораторного центра, новые случаи коронавируса выявлены в городах:

Лисичанск - 29, Рубежное - 11 Северодонецк - 67, Беловодск - 1, Белокуракино - 2, Кременная - 5, Марковка - 2, Меловое - 1, Новоайдар - 6, Новопсков - 1, Попасная - 5, Сватово - 5, Станица-Луганская - 4, Старобельск - 6, Троицк - 5.

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 74-летний мужчина из Новоайдара и 82-летний мужчина из Попасной.

Всего с начала пандемии в Луганской области диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 29 262 случаях, умерли от осложнений, вызванных коронавирусом, 1019 человек

Выздоровели - 26 896 (66 за последние сутки), лечатся - 1 347 (182 - стационарно, 1 165 - амбулаторно).

Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 23,2 (при пороговом уровне 60).

По данным Министерства здравоохранения, в Украине за сутки зафиксировано 3663 новых случая COVID-19, умер - 61 человек, выздоровели 1546 человек.