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В Луганской области готовят закрытие шахты шахты «Золотое»

Сегодня, 14:46 citynews.net.ua | Напечатать

Правительственный комитет по вопросам экономической, финансовой политики, топливно-энергетического комплекса, развития общин и территорий и защиты окружающей среды рассмотрел и в целом поддержал проект распоряжения Кабинета Министров Украины «О ликвидации некоторых убыточных угледобывающих предприятий», разработанный Минэнерго.
По словам и.о. председателя облгосадминистрации Екатерины Безгинской, которая в режиме онлайн участвовала в заседании Правительственного комитета, предварительно был предоставлен протокол согласования предложений по данному проекту распоряжения Кабмина.
«Принципиальным для нас вопросом был социальную защиту работников «Шахты «Золотое» ГП «Первомайскуголь», которая подлежит реструктуризации. Сейчас на предприятии работают 569 человек. Из них - 340 останутся обслуживать шахту, которая будет работать в водоотливном режиме, 72 будут трудоустроены, а 157 - это шахтеры-пенсионеры», - отметила она.

Также шахта «Золотое» с 2018 года не осуществляет добычу угля из-за затопления подземными водами основных рабочих горизонтов. Подтопление, в свою очередь, вызвано перетоком вод из заброшенных и затопленных шахт на оккупированной российскими террористами территории.
Министерство финансов и СКМУ также поддержали позицию Минрегиона по ликвидации затопленных, неработающих и убыточных шахт, ведь государство вынуждено постоянно увеличивать расходы на их содержание.
Прогнозируемо проект распоряжения Кабинета Министров Украины «О ликвидации некоторых убыточных угледобывающих предприятий» не поддержал Независимый профсоюз горняков.
Однако, как заявили в Луганской ОГА, поскольку конструктивных предложений от НПГ не последовало, принято решение провести совместное совещание всех заинтересованных сторон и согласовать вопросы социальной защиты горняков с независимым профсоюзом. Окончательно проект распоряжения рассмотрят на следующей неделе.
Всего Правительственный комитет рассмотрел 29 проектов нормативно-правовых актов.


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