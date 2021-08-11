Из-за обстрела со стороны российских террористов Укрзализниця ограничила движение поездов в Донецкой области

Из-за обстрелов в Донецкой Укрзализныця ограничила движение пригородных поездов на направлении Константиновка - Донецк.

Сегодня, 9 сентября, около 8:00, в районе станции Скотувата Донецкой железной дороги начался обстрел из тяжелых минометов и артиллерии со стороны оккупированной российскими террористами части Донецкой области.

Как сообщили в пресс-службе Укрзализныци, снаряды падали на расстоянии 2 км от станции.

Сейчас повреждений инфраструктуры нет. Для безопасности работников станции и пассажиров оперативно эвакуированы в укрытия.

До стабилизации ситуации движение пригородных поездов №6011 / 6072 Лиман - Скотувата -Лозова и №6003 / 6004 Изюм - Скотувата - Святогорск ограничено до станции Фенольная.