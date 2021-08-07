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В Счастье купят 10 квартир для переселенцев

Вчера, 15:37 citynews.net.ua | Напечатать

Кабинет Министров Украины на своем заседании 8 сентября 2021 распределил субвенцию из государственного бюджета, за счет которой планируется приобрести 46 объектов недвижимости для временного проживания примерно 144 внутренне перемещенных лиц.

В частности, речь идет о выделении 11,907 млн гривень из государственного бюджета местным громадам, что составляет 70% от общей суммы, еще 30% должны выделить местные советы, поскольку данная бюджетная программа реализуется путем софинансирования 70/30.

За счет соответствующего распределения средств субвенции, планируется приобрести объекты недвижимости в следующих громадах:

  • Винницкой области - Казатинская городская территориальная громада (1 объект)
  • Днепропетровской области - Девладовская сельская территориальная громада (2 объекта), Первомайска городская территориальная громада (2 объекта), Илларионовская поселковая территориальная громада (1 объект)
  • Житомирской области - Райгородоцька сельская территориальная громада (1 объект)
  • Запорожской области - Берестовская городская территориальная громада (1 объект), Энергодарская городская территориальная громада (6 объектов);
  • Киевской области - Вышгородская городская территориальная громада (1 объект)
  • Луганской области - Белокуракинская поселковая территориальная громада (3 объекта), Счастьенская городская территориальная громада (10 объектов);
  • Николаевской области - Баштанская городская территориальная громада (1 объект), Вознесенская городская территориальная громада (1 объект), Снигиревская городская территориальная громада (1 объект),
  • Харьковской области - Боровская поселковая территориальная громада (2 объекта), Великобурлукская поселковая территориальная громада (1 объект), Краснокутская поселковая территориальная громада (3 объекта), Малиновская поселковая территориальная громада (1 объект), Нововодолажская поселковая территориальная громада (1 объект), Алексеевская сельская территориальная громада (2 объекта)
  • Хмельницкой области - Судилковская сельская территориальная громада (1 объект)
  • Черниговской области - Бахмацкая городская территориальная громада (1 объект), Коропская поселковая территориальная громада (1 объект), Семеновская городская территориальная громада (2 объекта).

Подчеркиваем, что распределение субвенции формируется на основании полученных решений об утверждении софинансирование из местного бюджета. Распределение остальных средств, по результатам одобренных предложений, ожидается в ближайшее время.

Напомним, 7 июля Кабинет Министров Украины на своем распределил субвенцию из государственного бюджета и направил 18078000 гривен на приобретение жилья внутренне перемещенным лицам.


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