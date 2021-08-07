Жители Белокуракинской и Новопсковской громад могут получить гранты от МОМ до 8000 долларов

Международная организация по миграции (МОМ) при поддержке Правительства Японии в рамках проекта «Инициативы общин для уменьшения влияния COVID-19 на пострадавшие от конфликта регионы Украины» приглашает жителей Белокуракинской и Новопсковской громад принять участие в конкурсном отборе на получение грантовой помощи на развитие бизнеса и социальной предпринимательства.

Цель проекта - укрепление экономического потенциала пострадавших от конфликта общин и создания новых рабочих мест. МОМ стремится поддержать владельцев действующих бизнесов и стартапов и способствовать социально-экономическому развитию области.

Грантовая помощь оказывается в размере 5000 долларов США для расширения предпринимательской деятельности и к 8000 долларов США для начала нового бизнеса.

Лица, получившие грантовую поддержку от МОМ или других международных организаций в течение последнего года, к участию не допускаются. Отбор участников проекта будет осуществляться на конкурсной основе.

Желающие получить гранты, должны до 13 сентября 2021 заполнить анкету по ссылке .

С более подробной информацией об основных этапах конкурсного отбора и требования к кандидатам можно ознакомиться на сайте МОМ .



