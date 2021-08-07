» » Жители Белокуракинской и Новопсковской громад могут получить гранты от МОМ до 8000 долларов

Жители Белокуракинской и Новопсковской громад могут получить гранты от МОМ до 8000 долларов

Вчера, 14:51 citynews.net.ua | Напечатать

Международная организация по миграции (МОМ) при поддержке Правительства Японии в рамках проекта «Инициативы общин для уменьшения влияния COVID-19 на пострадавшие от конфликта регионы Украины» приглашает жителей Белокуракинской и Новопсковской громад принять участие в конкурсном отборе на получение грантовой помощи на развитие бизнеса и социальной предпринимательства.
Цель проекта - укрепление экономического потенциала пострадавших от конфликта общин и создания новых рабочих мест. МОМ стремится поддержать владельцев действующих бизнесов и стартапов и способствовать социально-экономическому развитию области.

Грантовая помощь оказывается в размере 5000 долларов США для расширения предпринимательской деятельности и к 8000 долларов США для начала нового бизнеса.

Лица, получившие грантовую поддержку от МОМ или других международных организаций в течение последнего года, к участию не допускаются. Отбор участников проекта будет осуществляться на конкурсной основе.

Желающие получить гранты, должны до 13 сентября 2021 заполнить анкету по ссылке.

С более подробной информацией об основных этапах конкурсного отбора и требования к кандидатам можно ознакомиться на сайте МОМ.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 16:03

В Луганской области задокументировано очередное преступление российских оккупантов против человечности

Вчера, 15:37

В Счастье купят 10 квартир для переселенцев

Вчера, 15:25

В Северодонецке «Фестиваль думок 2021» собрал почти 3000 участников и участниц

Вчера, 14:51

Жители Белокуракинской и Новопсковской громад могут получить гранты от МОМ до 8000 долларов

Вчера, 14:47

Украина призвала мир не признавать выборы в Госдуму РФ из-за участия жителей оккупированных Донбасса и Крыма

Вчера, 13:59

Школьников Луганской области приглашают присоединяться к Всемирному дню уборки

Вчера, 12:54

Руководителю Северодонецкого "Азота" снова сообщили о подозрении в неуплате 20 миллионов налога

Вчера, 12:48

В оккупированной части Луганской области мирный житель подорвался на взрывном устройстве

Вчера, 12:30

Вакцинация против COVID-19 в Луганской области: полностью привито всего 75858 человек

Вчера, 12:19

Правозащитники рассказали, почему горняки из ОРДЛО массово выезжают на работу в РФ

Вчера, 09:37

В Луганской области российские боевики минировали территорию запрещенными минами

Вчера, 09:31

Российские боевики уберут «таможню» между оккупированными районами Луганской и Донецкой областей

Новости Украины:

Вчера, 12:12

В Одесской области горела база отдыха с туристами

2-09-2021, 14:22

Лето 2021 года в Киеве было одно из самых жарких за 140 лет

1-09-2021, 13:43

Добыча мела в Ровенской области нанесла окружающей среде ущерб почти 45 млн гривень

30-08-2021, 14:21

Black sea music fest: В Одессе стартовал фестиваль классической музыки

27-08-2021, 14:21

Возобновлено железнодорожное сообщение между Одессой и Кишиневом

27-08-2021, 13:31

Какую резину выбрать для авто?

19-08-2021, 11:53

Где в Одессе сделать прививку от COVID-19: Адреса и телефоны

17-08-2021, 11:58

В Одессе 42 ребенка заразились COVID-19 в оздоровительном центре

16-08-2021, 15:12

В Одесском порту правоохранители обнаружили почти 60 кг кокаина на 10 млн долларов США

16-08-2021, 13:16

В Киеве прокуратура обыскивает РДА Печерского района и дома чиновников из-за хищения 500 тысяч гривень

11-08-2021, 12:16

600 тысяч долларов за должность главы ОГА — в Николаевской области задержали «продавцов»

7-08-2021, 13:50

Утечки манекенов и чехлов для iPhone 13, чехлы не подходят для текущих моделей 12-й серии

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Сентябрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 



^Наверх

 

Жители Белокуракинской и Новопсковской громад могут получить гранты от МОМ до 8000 долларов » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня