Руководителю Северодонецкого "Азота" снова сообщили о подозрении в неуплате 20 миллионов налога

7 сентября следователи прокуратуры сообщили о новом подозрении главе правления Северодонецкого «Азота» Леониду Бугаеву по факту умышленного уклонения от уплаты налогов.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области, по данным следствия, чиновник химического предприятия организовал противоправную схему уклонения от уплаты налогов.

По его указанию, начиная с февраля 2017 года, вопреки имеющимся налоговым обязательствам перед государственным бюджетом с расчетных счетов «Азота» незаконно выводились денежные средства на другие предприятия холдинга под видом беспроцентного займа и финансовой помощи. Таким образом подозреваемый, действуя вопреки действующему законодательству, создав искусственные условия для невозможности уплаты налогового долга, умышленно уклонился от уплаты налога на доходы физических лиц.

По заключению проведенной судебной экономической экспертизы своевременно в государственный бюджет не поступило более 20 миллионов гривен налога.

Это уже не первое подозрение топ-руководителю Северодонецкого Азота. В июне 2021 года прокуратура уже заявляла о неуплате налогов предприятием, причем на те же 20 млн гривень.

Также в ходе досудебного расследования установлен факт совершения должностным лицом служебной халатности, которая выразились в начислении химическому предприятию штрафных санкций в сумме более 5 миллионов гривен за несвоевременную уплату указанных налогов.

Сейчас подозреваемому сообщено о завершении досудебного расследования по указанным фактам. В ближайшее время обвинительный акт в уголовном производстве будет направлено в суд для рассмотрения по существу.