В оккупированной части Луганской области мирный житель подорвался на взрывном устройстве

Мирный житель подорвался на боеприпасе в оккупированном российскими боевиками поселке Сентяновка (до переименования - Фрунзе) во время работы в огороде

В оккупированном районе Луганской области, во время проведения хозяйственных работ на приусадебном участке в результате взрыва ранения получил житель населенного пункта Фрунзе (Сентяновка), мужчина 1965 года рождения.

Пострадавший с множественными осколочными ранениями был доставлен в городскую больницу города Голубовское.

