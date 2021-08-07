Российские боевики уберут «таможню» между оккупированными районами Луганской и Донецкой областей

Таможенные посты между оккупированными районами Луганской и Донецкой областей будут упразднены с 1 октября в связи с созданием «единой экономической зоны и единого таможенного пространства».

Об этом заявил так называемый «председатель Государственного таможенного комитета ЛНР» Юрий Афанасьевский.

«С 1 октября 2021 года таможенных постов между Луганской Народной Республикой и Донецкой Народной Республикой не будет», — отметил он.

Российские оккупанты решили создать «единое таможенное пространство» на оккупированной территории и создать единый внутренний рынок товаров, будут применяться единые таможенные тарифы и иные меры регулирования внешней торговли товарами с третьими странами.

На 8 году оккупации боевики решили объявить товары произведенные в Луганской и Донецкой областях не импортными. А предприниматели из Луганска и Донецка будут считаться «резидентами».

Так называемый «таможенный пост» между оккупированными территориями двух украинских областей российские оккупанты установили в 2015 году. Незаконные поборы шли на финансирование террористических организаций ЛНР и ДНР.