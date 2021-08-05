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Жители Попасной и Горского могут получить грант от Красного креста до 78 тысяч гривень

Вчера, 16:07 citynews.net.ua | Напечатать

Международный Комитет Красного Креста (МККК) объявляет о начале программы по финансовой поддержке проектов, связанных с услугами, торговлей и другими микроэкономическими инициативами, которые позволят домохозяйствам получать доход.

Что предлагает МККК?

МККК для поддержки инициатив предлагает два вида денежных грантов, размер которых будет зависеть от предложенных бизнес-идей.

  • Гранты для поддержки микроэкономических инициатив (52000 гривен) для уязвимых домохозяйств, которые планируют начать, восстановить или расширить деятельность для получения дохода.
  • Гранты для таких проектов, имеющих социальный эффект или предусматривают привлечение дополнительных рабочих мест (78000 гривен).

Есть ли ограничения по видам деятельности?

Мы рассматриваем любые идеи, которые будут приносить стабильный доход и отвечать потребностям рынка. МККК не поддерживает проекты, связанные с производством и продажей табака, алкоголя или имеют целью деятельность, которая запрещена законами Украины.

Кто может подать заявку на участие в программе?

Наши гранты нацелены на те домохозяйства, пострадавших в результате конфликта и которым не хватает средств для восстановления или развития деятельности, приносящей доход.

Кроме того, МККК будет оценивать возможности, навыки и заинтересованность в выполнении задач проекта.

Основные требования к заявителям:

  • Фактическое и постоянное проживание в Попасной или Горском
  • Наличие знаний и опыта в выбранной сфере деятельности
  • Мотивация и собственный вклад в проект
  • Бизнес-идея должна быть реалистичной, осуществимой и направленной на получение дохода как минимум в течение года после получения гранта (заявитель должен иметь четкое представление о своем проекте и уметь представить его).

От одного домохозяйства будет принята только одна заявка.

Из каких этапов суммируется участие в проекте?

  1. Подача заявки
  2. Посещение домохозяйства
  3. составление бизнес-плана и его дальнейшее рассмотрение
  4. Отборочный комитет
  5. Подписание договора (с кандидатами, которые успешно пройдут все этапы)

После подписания договора МККК оставляет за собой право на проведение проверочных визитов для оценки успехов Вашего проекта. МККК будет способствовать организации тренингов для составления успешных бизнес-планов в случае возникновения такой необходимости.

Как происходит отбор участников?

Подача заявки не гарантирует участие в программе! Результат отбора - это комплексная оценка, которая охватывает качество бизнес-плана, показатели состояния доходов домохозяйства, мотивацию и приобретенные знания и навыки в выбранной области, визуальную оценку имеющихся ресурсов заявителя (помещения, оборудование, участок и другие активы).

Окончательное решение принимает комитет в составе сотрудников МККК.

Зарегистрироваться можно:

- с 13 по 17 сентября 2021 с 9-00 до 18-00

- с 20 по 24 сентября 2021 с 9-00 до 18-00

по следующим номерам телефонов: +380503691421 +380952628346 +380958815503


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