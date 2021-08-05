Украинцы готовы провести в Раду 4 партии - Соцопрос

Партии Слуга народа и Европейская солидарность лидируют в рейтинге, на третем месте - ОПЗЖ. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы Рейтинг.

Социологи группы Рейтинг поинтересовались у украинцев, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы в Раду состоялись в следующее воскресенье. Среди определившихся и намеренных идти на выборы получились такие результаты:

Слуга народа – 25,8% Европейская солидарность – 14,1% ОПЗЖ – 12,4% Батькивщина – 10,6% Сила и Честь – 4,9% Партия Мураева Наши – 4,7% Украинская стратегия Гройсмана – 4,5% Радикальная партия Олега Ляшко – 4,2% Партия Шария – 3,6% УДАР Виталия Кличко – 3,4% Условная партия Притулы – 3,2%.

По данным соцопроса, если бы выборы прошли в ближайшее воскресенье, Голос не попал бы в Раду. Рейтинг партии опустился до 1,8% в сравнении с 2% в конце июля.

Также не прошла бы партия Свобода (2,5%), которая могла бы попасть в Раду, согласно предыдущему опросу (3,4%). За партию За будущее проголосовали бы 1,5% опрошенных (1,2% – в июле).

Партия Самопомощь не представлена в рейтинге, а в июле за нее готовы были проголосовать 1,7% респондентов.

Опрос проводился 2-4 сентября методом телефонного интервью по всей Украине, за исключением оккупированных территорий, среди населения возрастом от 18 лет и старше, опрошены 2500 респондентов. Погрешность составляет не более 2%.