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В Луганской области полицейские стреляли в агрессивного «Карлсона» 

Вчера, 07:58 citynews.net.ua | Напечатать

4 сентября, около 20.00 в Старобельске бойцы батальона патрульной службы полиции особого назначения «Луганск - 1 имени Героя Украины Сергея Губанова» в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по установлению местонахождения подозреваемого в двойном убийстве проводили осмотр на крыше недостроенного здания на кв. Южный.

При осмотре на полицейского напал и начал душить человек, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Во время нападения он вызвал полицейской телесные повреждения.

Напарник полицейского, увидев нападение, прибежал на помощь, после чего оба сотрудника осуществили предупредительные выстрелы из табельного огнестрельного оружия, в результате чего одна из пуль после рикошета от поверхности попала в левую голень ноги нападающего. 
Работникам ГБР проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Начальником ГУНП по данному факту назначено служебное расследование, результаты которого будут переданы в ГБР.

Поиски подозреваемого в двойном убийстве продолжаются.


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