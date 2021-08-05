В Штабе ООС рассказали сколько граждан за лето проехали на оккупированные территории Луганска и Донецка

В Луганской и Донецкой областях КПВВ на линии разграничения с оокупированными районами функционируют ежедневно с 08.00 до 16.00.

Однако передвижению граждан препятствуют российско-оккупационные войска, которые заблокировали движение в большинстве дорожных коридоров.

Из семи открытых КПВВ полноценный пропуск осуществляется только в «Станице Луганской». Через этот КПВВ на временно оккупированную территорию Украины прошли 8454 человека, а на контролируемую территорию - 7736 человек.

Кроме того, российско-оккупационные войска не допустили на временно оккупированную территорию Украины 14 граждан, пограничники обеспечили их возвращение на контролируемую территорию.

Через КПВВ «Новотроицкое» оккупанты осуществляют пропуск только отдельных граждан дважды в неделю - в понедельник и пятницу. В эти дни линию разграничения в контрольном пункте пересекли 832 человека и 148 транспортных средств к временно оккупированной части Донбасса, одновременно 547 человек и 89 транспортных средств проехали на подконтрольную украинской власти территорию.

Через КПВВ «Новотроицкое» проехали 3 грузовых автомобиля с гуманитарным грузом от Международного Комитета Красного Креста. Для населения временно оккупированной территории Украины доставили строительные материалы и медицинские средства. Общий вес гуманитарной помощи составила 53,1 тонны.

Всего за три месяца лета 133 864 гражданина и 1096 транспортных средств проследовали на временно оккупированную территорию Украины, а 135 454 гражданина и 1214 автомобилей - на контролируемую украинскими властями территорию.