Сегодня ночью с 1 до 6 утра Приватбанк приостановит работу банкоматов, терминалов и платежных карт

Сегодня ночью с 1 до 6 утра Приватбанк приостановит работу банкоматов, терминалов и платежных картСегодня, 14:35
«ПриватБанк» 4 сентября 2021 года приостановит работу всех банкоматов, терминалов и интернет-банкинга.
Как сообщили в пресс-службе Приватбанка с 1:00 до 6:00 будет проводиться оптимизация процессинга.
В Банке уточнили, что временно не будут работать транзакции по карточкам, «Приват24» для физлиц и бизнеса, LiqPay, а также сеть банкоматов, терминалов и POS-терминалов банка.
«Мы проводим такие работы, чтобы вы смогли оплачивать покупки и осуществлять операции легко и без проблем, а «Приват» выдержал любые нагрузки. Поэтому если ночью вам понадобятся наличные, позаботьтесь об этом заранее. Приносим извинения за неудобства», - сообщают в банке.