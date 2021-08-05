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Сегодня ночью с 1 до 6 утра Приватбанк приостановит работу банкоматов, терминалов и платежных карт

Сегодня, 14:35 citynews.net.ua | Напечатать

«ПриватБанк» 4 сентября 2021 года приостановит работу всех банкоматов, терминалов и интернет-банкинга.

Как сообщили в пресс-службе Приватбанка с 1:00 до 6:00 будет проводиться оптимизация процессинга.

В Банке уточнили, что временно не будут работать транзакции по карточкам, «Приват24» для физлиц и бизнеса, LiqPay, а также сеть банкоматов, терминалов и POS-терминалов банка.

«Мы проводим такие работы, чтобы вы смогли оплачивать покупки и осуществлять операции легко и без проблем, а «Приват» выдержал любые нагрузки. Поэтому если ночью вам понадобятся наличные, позаботьтесь об этом заранее. Приносим извинения за неудобства», - сообщают в банке.


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«ПриватБанк» 4 сентября 2021 года приостановит работу всех банкоматов, терминалов и интернет-банкинга