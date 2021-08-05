Разведка: Россия наращивает готовность к применению своих войск в Луганской и Донецкой областях

Командование ВС РФ продолжает наращивать готовность к применению оперативной группировки своих войск на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.

Как сообщает Головне управление разведки Украины, с начала сентября 2021 года российские оккупанты начали ротацию передовых подразделений соединений и частей 1 и 2 армейских корпусов. Для повышения боевых возможностей войск на оккупированных территориях были проведены боевое слаживание рот в сложившихся БТГ и тактическое обучение по корректировке огня артиллерии с использованием БПЛА.

Также оккупанты продолжают удерживать на передовых позициях значительное количество снайперских комплексов и ПТРК для провокаций украинских военных в зоне проведения ООС.