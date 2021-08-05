В Луганской области российские боевики обстреляли Золотое и Новотошковское

В Луганской области российские боевики обстреляли Золотое и НовотошковскоеСегодня, 10:19
2 сентября в Луганской и Донецкой областях зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.
В Луганской области обстрелы был сосредоточены на позициях ВСУ в районе населенного пункта Золотое-3, где российские террористы дважды открывали огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вблизи населенного пункта Новотошковское российские оккупанты обстреливали украинских военных из стрелкового оружия.
В Донецкой области российские боевики обстреляли позиции ВСУ в районе Новомихайловки из минометов 120-го калибра.
У Красногоровки российские террористы обстреливали ВСУ из артиллерии калибра 100-мм.
В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в медицинском учреждении, состояние его здоровья - удовлетворительное.
С целью прекращения агрессивных действий врага украинские военные открывали огонь из незапрещенных минскими договоренностями образцов вооружения.