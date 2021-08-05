В Луганской области российские боевики обстреляли Золотое и Новотошковское

2 сентября в Луганской и Донецкой областях зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

В Луганской области обстрелы был сосредоточены на позициях ВСУ в районе населенного пункта Золотое-3, где российские террористы дважды открывали огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи населенного пункта Новотошковское российские оккупанты обстреливали украинских военных из стрелкового оружия.

В Донецкой области российские боевики обстреляли позиции ВСУ в районе Новомихайловки из минометов 120-го калибра.

У Красногоровки российские террористы обстреливали ВСУ из артиллерии калибра 100-мм.

В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в медицинском учреждении, состояние его здоровья - удовлетворительное.

С целью прекращения агрессивных действий врага украинские военные открывали огонь из незапрещенных минскими договоренностями образцов вооружения.