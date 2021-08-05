В Луганской области 15 населенных пунктов обесточены из-за грозы

В результате сложных погодных условий по состоянию на 9:00 утра 03 сентября повреждено 8/3 ВЛ-6,10 кВ, 55 ТП, пока находятся без электроснабжения 10 населенных пунктов Луганской области частично и 5 полностью,

Как сообщили в пресс-службе ЛЭО, всего 3079 абонентов ждут возвращения подачи электроэнергии.

Наибольшее количество пострадавших населенных пунктов находятся в Счастьенском, Сватовском, Беловодском, Рубежанском и Кременском районах.

К ликвидации последствий привлечены бригады и спецтехника ЛЭО.

Благодаря слаженным и профессиональным действиям персонала структурных подразделений ООО «ЛЭО», несмотря на погодные условия, трудности в извлечении к месту порывов, часть повреждений удалось устранить.

Энергетики напоминают, что в результате неблагоприятных погодных условий (дождь, шквального ветра, сильного ливня) на территории нашей области могут произойти обрывы проводов линии электропередачи.

Оборванные провода, лежащие на земле, висят на деревьях, сооружениях, несут смертельную угрозу, так как находятся под напряжением. Не ставьте под угрозу свою жизнь, постоянно предупреждайте детей не касаться оборванных проводов, не подходите ближе чем на 10 метров, сделайте временную ограду и не подпускайте никого к этому месту.

Если Вы обнаружили оборванный провод, немедленно сообщите об этом ООО «Луганское энергетическое объединение» по телефону колл-центра — 0800300074.