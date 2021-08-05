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В Луганской области энергетики просят не стрелять по высоковольтным вышкам и трансформаторам

Сегодня, 12:56 citynews.net.ua | Напечатать

В связи с открытием сезона охоты на территории Луганской области с целью предотвращения повреждения электрических сетей (воздушных, кабельных линий, подстанций) и выхода из работы электрооборудования, недопущения несчастных случаев и пожаров необходимо соблюдать Правила охраны электрических сетей.

В Луганском энергетическом объединении напоминают, что запрещается в охранных зонах электрических сетей и трансформаторных подстанций стрелять по изоляторам воздушных линий электропередач, опорам и оборудованию подстанций, бросать различные предметы (провода, палки) на провода воздушных линий.

Увлечение такими сомнительными развлечениями, как стрельба по изоляторам и опорам, влечет за собой установленную законодательством Украины гражданскую, административную и уголовную ответственность.

Кроме того, результатом таких действий может стать нарушение электроснабжения школ, детских садов, больниц, жилых домов, промышленных предприятий.

Попытки нанести повреждения ЛЭП могут быть опасны для здоровья и жизни самих охотников-вандалов.

С целью сохранения жизни и здоровья населения, предотвращения отключения воздушных линий электропередач, обеспечение бесперебойного электроснабжения пожаловать ответственно отнестись к недопущению нарушений требований «Правил охраны электрических сетей» и «Правил пожарной безопасности в Украине».


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