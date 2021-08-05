СБУ задержала начальника управления регионального Госгеокадастра в Луганской области

Служба безопасности Украины задокументировала факт злоупотребления начальника одного из управлений регионального Госгеокадарстра в Луганской области.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, чиновник организовал схему вымогательства взяток с фермеров. В обмен на это предлагал беспрепятственное заключение договоров аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения.

В сообщники взял заместителя генерального директора филиала сельскохозяйственного частного акционерного общества. Именно через него и требовал уплату «дани».

По данным следствия, возможность беспрепятственной обработки земли на правах аренды злоумышленники оценили в 70 долларов за один гектар земли.

Участников схемы задержали во время получения взятки от одного из местных фермеров в 2900 долларов США.

Обоим злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении коррупционного преступления по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия для выявления всех причастных лиц.