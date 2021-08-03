В Луганской области 114 новых случаев COVID-19

В Луганской области продолжается рост заболеваемости коронавирусом. За 1 сентября лабораторно подтверждено 114 новых случаев COVID-19 и одна смерть от осложнений.

Наибольшее количество заболевших выявлено в крупных городах и приграничных с РФ районах - Станично-Луганском и Сватовском.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявлено 28677 заболевших коронавирусом. Умерли от осложнений - 1013 человек.

В Украине за прошедшие сутки выявили 2477 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни и 44 летальных случая, госпитализировали с COVID-19 или подозрением на него 787 человек, выздоровели 889 человек.

По данным Министерства охраны здоровья, больше всего заболевших выявили в Киеве - 309, Харьковской - 224, Львовской - 183, Черновицкой - 148 и Одесской - 139 областях.

За все время пандемии в Украине COVID-19 подтвердили у 2 290 848 человек, из них выздоровели 2 209 754, умерли от осложнений - 53877 человек.