В Луганской области обстреливают Золотое и Новотошковское - 2 бойца ВСУ ранены

В Луганской области обстреливают Золотое и Новотошковское - 2 бойца ВСУ раненыСегодня, 09:49
1 сентября в Луганской и Донецкой областях зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня со стороны российских боевиков.
В Луганской области российские террористы дважды обстреляли поселок Золотое-4 из тяжелых минометов 120-го калибра, противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов.
Неподалеку Золотое-3 российские боевики дважды обстреливали позиции ВСУ из минометов 82-го калибра, ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
Вблизи Новозвановки вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали украинских военных из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В районе Причепиловки и Невельского террористы обстреливали украинские позиции по автоматических станковых гранатометов.
Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет российского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения.
В Донецкой области российские войска обстреливали Авдеевку из ручных противотанковых гранатометов и минометов 82-го калибра.
Вблизи Широкино российские наемники вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В направлении поселка Пески боевики вели обстрел из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
У Новолуганского вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из ручных противотанковых гранатометов.
В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил осколочное ранение. Защитника транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - удовлетворительное.
В ответ на агрессию украинские защитники подавляли огневые точки противника.
По состоянию на 7:00 утра, 2 сентября, зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.
Неподалеку Золотое-3 боевики дважды открывали огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил осколочное ранение. После оказания первой медицинской помощи раненого эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - удовлетворительное.