В Луганской области обстреливают Золотое и Новотошковское - 2 бойца ВСУ ранены

1 сентября в Луганской и Донецкой областях зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня со стороны российских боевиков.

В Луганской области российские террористы дважды обстреляли поселок Золотое-4 из тяжелых минометов 120-го калибра, противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку Золотое-3 российские боевики дважды обстреливали позиции ВСУ из минометов 82-го калибра, ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Новозвановки вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали украинских военных из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе Причепиловки и Невельского террористы обстреливали украинские позиции по автоматических станковых гранатометов.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет российского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения.

В Донецкой области российские войска обстреливали Авдеевку из ручных противотанковых гранатометов и минометов 82-го калибра.

Вблизи Широкино российские наемники вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В направлении поселка Пески боевики вели обстрел из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

У Новолуганского вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из ручных противотанковых гранатометов.

В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил осколочное ранение. Защитника транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - удовлетворительное.

В ответ на агрессию украинские защитники подавляли огневые точки противника.

По состоянию на 7:00 утра, 2 сентября, зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.

Неподалеку Золотое-3 боевики дважды открывали огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил осколочное ранение. После оказания первой медицинской помощи раненого эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - удовлетворительное.