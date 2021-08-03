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Владимир Зеленский начал встречу с Президентом США Джозефом Байденом в Белом доме

Вчера, 22:58 citynews.net.ua | Напечатать

В рамках рабочего визита в Соединенные Штаты Америки Президент Украины Владимир Зеленский начал встречу с Президентом США Джозефом Байденом. Она происходит в Белом доме в Вашингтоне.

Перед переговорами главы государств сделали короткие заявления для СМИ. После этого состоятся переговоры в расширенном формате, а также лицом к лицу.

Во время короткого пресс-брифинга Президент Украины Владимир Зеленский попросил президента Соединенных Штатов Америки повлиять на Россию ради освобождения украинских пленных и политзаключенны.

Перед встречей украинская делегация передала администрации Белого дома  список список из 450 заложников и пленных. удерживаемых Россией на оккупированных территориях Крыма, Луганской и Донецкой областей.

«Очень чувствительный вопрос. Мы сегодня утром передали Вашей команде, господин президент, список всех пленных Украины, мы их подготовили, эти списки — людей, которые находятся на временно оккупированных территориях Донбасса, во временно оккупированном Крыму, в России, Москве .

Их около 450 человек. Какую роль, какую помощь могут оказать Соединенные Штаты?» задал вопрос Владимир Зеленский.

Джозеф Байден со своей стороны отметил, что рад приветствовать Президента Украины в Белом доме, в том числе в Овальном кабинете. Он отметил, что в период празднования 30-й годовщины независимости Украины партнерство между государствами крепче, чем когда-либо, и только усиливается.

Джозеф Байден отметил, что Соединенные Штаты оказывают нашем государстве новый пакет безопасности помощи на сумму 60 млн долл.

«Мы также ведем новый диалог по вопросам энергетики и климата о предоставлении помощи Украине. В то же время мы поддерживаем Украину относительно ее климатических целей », - сказал он.


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