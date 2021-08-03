Жители оккупированного Луганска до 20 сентября могут подать документы в украинские вузы

Жители оккупированного Луганска до 20 сентября могут подать документы в украинские вузыСегодня, 09:46
Прием абитуриентов из временно оккупированных районов Луганской области в украинские вузы через образовательные центры продолжается до 20 сентября.
В настоящее время в образовательные центры «Донбасс-Украина» на территории Луганской области за консультацией обратилось 845 человек.
Направлены для прохождения годового оценивания и государственной итоговой аттестации в учреждения общего среднего образования для получения документа государственного образца:
- о базовом общем среднем образовании - 4 абитуриента;
- о полном общем среднем образовании - 28 абитуриентов;
- о базовом общем среднем образовании и полном среднем образовании - 23 абитуриента;
- подали документы для поступления в учебные заведения с временной справкой 53 абитуриента;
- подали заявления о вступлении в учебные заведения с документом государственного образца (по вступительным экзаменам) 238 абитуриентов.
Прием абитуриентов с временно оккупированных территорий в учреждения высшего образования через образовательные центры продлится до 20 сентября.