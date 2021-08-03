Жители оккупированного Луганска до 20 сентября могут подать документы в украинские вузы

Прием абитуриентов из временно оккупированных районов Луганской области в украинские вузы через образовательные центры продолжается до 20 сентября.

В настоящее время в образовательные центры «Донбасс-Украина» на территории Луганской области за консультацией обратилось 845 человек.

Направлены для прохождения годового оценивания и государственной итоговой аттестации в учреждения общего среднего образования для получения документа государственного образца:

о базовом общем среднем образовании - 4 абитуриента;

о полном общем среднем образовании - 28 абитуриентов;

о базовом общем среднем образовании и полном среднем образовании - 23 абитуриента;

подали документы для поступления в учебные заведения с временной справкой 53 абитуриента;

подали заявления о вступлении в учебные заведения с документом государственного образца (по вступительным экзаменам) 238 абитуриентов.

Прием абитуриентов с временно оккупированных территорий в учреждения высшего образования через образовательные центры продлится до 20 сентября.