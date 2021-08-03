В Луганской области 115 новых случаев COVID-19 и четверо умерших

За 31 августа в Луганской области лабораторно подтверждено 115 новых случаев CJVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 4 человека.

Днем ранее в Луганской области выявлено 106 заболевших.

Лидерами по росту заболеваемости в Луганской области остаются крупные города - Лисичанск и Северодонецк, а также приграничные с РФ районы - Сватово и Станица Луганская.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявлено 28562 случая коронавируса, от осложнений умерли 1012 человек.

В Украине за пошедшие сутки выявлено 2075 заболевших. Умерли от осложнений - 44 человека.

По данным Министерства охраны здоровья, больше всего случаев заболевания выявили в Киеве - 268, Харьковской - 177, Донецкой - 139, Черновицкой - 128 и Львовской - 121 областях.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 2 288 371 человек, из них выздоровели 2 208 865, умерли - 53 833 человек.