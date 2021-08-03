Российские боевики обстреляли Красногоровку из артиллерии, Новозвановку и Широкино - из тяжелых минометов

Российские боевики обстреляли Красногоровку из артиллерии, Новозвановку и Широкино - из тяжелых минометовСегодня, 09:34
31 августа в Луганской и Донецкой областях, зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.
В Луганской области российские террористы дважды обстреливали украинских военных у Новозвановки из тяжелых минометов калибром 120 мм, противотанковых и автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В Донецкой области российские боевики обстреляли Красногоровку из минометов 120-го калибра и противотанковых пушек МТ-12.
В направлении Широкино российские наемники обстреливали позиции ВСУ из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Вблизи Нью-Йорка вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.
У Марьинки боевики дважды обстреливали ВСУ из минометов 120-го калибра, ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
Боевых потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.