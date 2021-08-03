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Российские боевики обстреляли Красногоровку из артиллерии, Новозвановку и Широкино - из тяжелых минометов

Сегодня, 09:34 citynews.net.ua | Напечатать

31 августа в Луганской и Донецкой областях, зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

В Луганской области российские террористы дважды обстреливали украинских военных у Новозвановки из тяжелых минометов калибром 120 мм, противотанковых и автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В Донецкой области российские боевики обстреляли Красногоровку из минометов 120-го калибра и противотанковых пушек МТ-12.

В направлении Широкино российские наемники обстреливали позиции ВСУ из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Нью-Йорка вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

У Марьинки боевики дважды обстреливали ВСУ из минометов 120-го калибра, ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Боевых потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.


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Российские боевики обстреляли Красногоровку из артиллерии, Новозвановку и Широкино - из тяжелых минометов » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня