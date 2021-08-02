1 сентября в Луганской области 5000 детей станут первоклассниками

О подготовке к новому учебному году на пресбрифинге 31 августа рассказал директор Департамента образования и науки Луганской облгосадминистрации Юрий Стецюк.

Он сообщил, что в новом учебном году будут работать 248 школ, из которых начальных - четыре, гимназий - 69, лицеев - 127, учебно-воспитательных комплексов - пять, ЗЗСО I-II ступеней - 11.

В 285 первых классов школ Луганской области зачислено более 5000 учеников. Десятых классов будет открыто 194. Образование в них будут получать 3267 учеников.

По информации спикера, учреждениями общего среднего образования системно внедряется инклюзивное образование как один из приоритетов развития современного образования в Украине. Так в десяти школах создан 21 инклюзивный класс, где учатся 39 учеников с особыми образовательными потребностями, работает 21 ассистент учителя.

Кроме того, в проектно-сметной документации реконструкции существующих зданий и помещений всех запланированных объектов предусмотрены соответствующие меры обеспечения безбарьерности для лиц с инвалидностью.

Относительно реформирования системы школьного питания указано, что в соответствии с утвержденным Региональным планом на 2021-2023 годы эта модернизация продолжается.

Юрий Стецюк добавил, что в 2021 году Департамент образования и науки облгосадминистрации провел тендерную закупку четырех школьных автобусов для учебных заведений Старобельской, Новопсковской, Беловодской, Шульгинской территориальных громад.

Также область получила 13,140 млн гривень на приобретение ноутбуков для педагогических работников коммунальных учреждений общего среднего образования и их филиалов для организации дистанционного обучения. Потребность в ноутбуках в целом составляет 1011 единиц, в настоящее время планируется приобрести 747 ноутбуков для 127 школ.