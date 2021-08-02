» » 1 сентября в Луганской области 5000 детей станут первоклассниками

1 сентября в Луганской области 5000 детей станут первоклассниками

Сегодня, 17:38 citynews.net.ua | Напечатать

О подготовке к новому учебному году на пресбрифинге 31 августа рассказал директор Департамента образования и науки Луганской облгосадминистрации Юрий Стецюк.

Он сообщил, что в новом учебном году будут работать 248 школ, из которых начальных - четыре, гимназий - 69, лицеев - 127, учебно-воспитательных комплексов - пять, ЗЗСО I-II ступеней - 11.

В 285 первых классов школ Луганской области зачислено более 5000 учеников. Десятых классов будет открыто 194. Образование в них будут получать 3267 учеников.

По информации спикера, учреждениями общего среднего образования системно внедряется инклюзивное образование как один из приоритетов развития современного образования в Украине. Так в десяти школах создан 21 инклюзивный класс, где учатся 39 учеников с особыми образовательными потребностями, работает 21 ассистент учителя.

Кроме того, в проектно-сметной документации реконструкции существующих зданий и помещений всех запланированных объектов предусмотрены соответствующие меры обеспечения безбарьерности для лиц с инвалидностью.

Относительно реформирования системы школьного питания указано, что в соответствии с утвержденным Региональным планом на 2021-2023 годы эта модернизация продолжается.

Юрий Стецюк добавил, что в 2021 году Департамент образования и науки облгосадминистрации провел тендерную закупку четырех школьных автобусов для учебных заведений Старобельской, Новопсковской, Беловодской, Шульгинской территориальных громад.

Также область получила 13,140 млн гривень на приобретение ноутбуков для педагогических работников коммунальных учреждений общего среднего образования и их филиалов для организации дистанционного обучения. Потребность в ноутбуках в целом составляет 1011 единиц, в настоящее время планируется приобрести 747 ноутбуков для 127 школ.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 17:38

1 сентября в Луганской области 5000 детей станут первоклассниками

Сегодня, 13:40

Госстат опубликовал данные о средней зарплате в Луганской области за 2021 год

Сегодня, 12:11

В Луганской области зарегистрировано всего 52 сделки купли-продажи земли

Сегодня, 11:23

В Северодонецке пограничника задержали при получении 100 тысяч гривень взятки

Сегодня, 09:33

Российские боевики второй день обстреливают Луганскую область из тяжелых минометов - есть погибший и раненые

Сегодня, 09:26

В Луганской области за сутки 106 заболевших COVID-19

Вчера, 19:37

Под Северодонецком горел лесной массив в Новоайдарском лесничестве

Вчера, 19:01

В Луганской области предприятие сливало в Северский Донец неочищенные стоки

Вчера, 16:22

В Луганской области в ДТП погиб подросток

Вчера, 13:45

В Луганской и Донецкой областях 258 человек считаются пропавшими без вести на оккупированной территории

Вчера, 10:45

В Луганской области предприятия заплатили 37 млн ​​грн экологического налога

Вчера, 10:43

Через КПВВ в Станице Луганской за неделю прошли почти 20 тысяч человек

Новости Украины:

Вчера, 14:21

Black sea music fest: В Одессе стартовал фестиваль классической музыки

27-08-2021, 14:21

Возобновлено железнодорожное сообщение между Одессой и Кишиневом

27-08-2021, 13:31

Какую резину выбрать для авто?

19-08-2021, 11:53

Где в Одессе сделать прививку от COVID-19: Адреса и телефоны

17-08-2021, 11:58

В Одессе 42 ребенка заразились COVID-19 в оздоровительном центре

16-08-2021, 15:12

В Одесском порту правоохранители обнаружили почти 60 кг кокаина на 10 млн долларов США

16-08-2021, 13:16

В Киеве прокуратура обыскивает РДА Печерского района и дома чиновников из-за хищения 500 тысяч гривень

11-08-2021, 12:16

600 тысяч долларов за должность главы ОГА — в Николаевской области задержали «продавцов»

7-08-2021, 13:50

Утечки манекенов и чехлов для iPhone 13, чехлы не подходят для текущих моделей 12-й серии

5-08-2021, 10:46

Увлажнители воздуха

3-08-2021, 10:19

В Киеве нашли повешенным главу «Беларуского дома в Украине» Шишова - полиция знала об угрозе его жизни

2-08-2021, 13:26

В Киеве температура за июль превысила норму на 3 градуса и установила 4 рекорда

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Август 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 



^Наверх

 

1 сентября в Луганской области 5000 детей станут первоклассниками » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня