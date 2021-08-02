В Луганской области зарегистрировано всего 52 сделки купли-продажи земли

В Украине на сегодня заключено 11017 сделок купли-продажи в рамках рынка земли.

В Луганской области, за 2 месяца с момента открытия рынка земли, зарегистрировано 52 сделки купли-продажи общей площадью 91,9 га.

Как сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия, подали заявления для получения доступа в Государственный земельный кадастр 4822 нотариуса. Всего заявлений - 5412, из них согласовано 4777, в очереди на рассмотрение - 9, отказ получили 626.

Нотариусы с Государственным земельным кадастром работают в штатном режиме.

1 июля Министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко официально объявил старт рынка земли.

До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров.

Закон о рынке земли запрещает покупать землю иностранцам. Вопрос продажи земли лицам без украинского гражданства и иностранцам будет решаться только на общенациональном референдуме.