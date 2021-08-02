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В Северодонецке пограничника задержали при получении 100 тысяч гривень взятки

Сегодня, 11:23 citynews.net.ua | Напечатать

Работники теруправления ГБР Краматорска во взаимодействии с УВВБ Госпогранслужбы задержали начальника одной из служб Луганского пограничного отряда во время получения взятки от предпринимателя, который поставлял запчасти к военной технике.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

По данным следствия, старший лейтенант требовал от предпринимателя 100 000 гривен за беспрепятственное подписание накладных на поставку запчастей к военной технике.

Военнослужащий обещал, что в случае получения «вознаграждения» он и в дальнейшем будет способствовать дальнейшему сотрудничеству предпринимателя с пограничным отрядом.

30 августа 2021 военнослужащего задержали непосредственно после получения денег в офисе предпринимателя в Северодонецке.

Сейчас проводится обыск по месту его службы.

Досудебное расследование осуществляется по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины «Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, предметом которого была неправомерная выгода в крупном размере или совершенное должностным лицом, занимающим ответственное положение, соединенное с вымогательством неправомерной выгоды».

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Процессуальное руководство осуществляет Луганская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере, оперативное сопровождение - Нацполиция и ГБР.


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