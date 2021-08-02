Российские боевики второй день обстреливают Луганскую область из тяжелых минометов - есть погибший и раненые

30 августа в Луганской и Донецкой областях зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня со стороны российских боевиков.

В Луганской области российские террористы трижды обстреливали позиции ВСУ в районе Новозвановки из минометов 120-го калибра, противотанковых ракетных комплексов, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

Сегодня, 31 августа, российские боевики повторили обстрел Новозвановки из минометов калибром 120 мм.

В районе Катериновки, которая находится в зоне разведения сил, российские наемники вели огонь из автоматических станковых гранатометов.

В районе Новотошковское враг обстреливал украинские позиции со станковых противотанковых гранатометов, а с БПЛА было сброшено гранату ВОГ-17.

Кроме того, на границе Донецкой и Луганской областей зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения.

В Донецкой области, недалеко от населенного пункта Шумы, российские оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Троицкого российские боевики обстреливали позиции ВСУ из крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку Водяного оккупанты вели огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

У Широкино вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции украинских военных из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вследствие вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, другой - получил ранения. Также, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, один военный получил минно-взрывную травму.

Раненых воинов было срочно доставлен в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитников - средней степени тяжести.

По состоянию на 7:00 утра 31 августа, зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.