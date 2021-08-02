В Луганской области за сутки 106 заболевших COVID-19

В Луганской области за 30 августа лабораторно подтверждено 106 новых случаев COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 2 человека.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявлено 28448 заболевших COVID-19. От осложнений умерли 1008 человек.

В Украине за прошедшие сутки выявлено 1356 заболевших. От осложнений умер 51 человек, выздоровели - 1257.

По данным Министерства охраны здоровья, больше всего случаев заболевания за последние сутки выявили в Киеве - 204, Харьковской - 144, Одесской - 127, Луганской - 106 и Черновицкой - 87 областях.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 2 286 296 человек, из них выздоровели 2 207 940, умерли - 53 789 человек.