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Под Северодонецком горел лесной массив в Новоайдарском лесничестве

Вчера, 19:37 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области 30 августа в Службу спасения «101» поступило сообщение о необходимости помощи лесничеству в ликвидации пожара хвойной подстилки в лесу вблизи села Пурдовка Северодонецкого района.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, с помощью техники работники Пещаного лесничества Новоайдарского лесоохотничьего хозяйства по периметру зоны пожара проложили минерализованную полосу (проводилась вспашка трактором почвы на определенную ширину).

 

Благодаря слаженным действиям спасателей, лесников и ВСУ удалось предотвратить распространение огня. От лесников было привлечено 12 единиц техники и 29 работников, от ВСУ - 2 техники и 15 сотрудников, от ДСНС 6 единиц пожарной техники 35 человек личного состава и штаб Главного управления ДСНС Украины в Луганской области.

С помощью беспилотного летательного прибора спасатели постоянно осуществляли мониторинг ситуации.

Пожар локализован в 14:30. Тушение пожара продолжается.

Во время пожара погибших и пострадавших не обнаружено.


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