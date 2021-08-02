В Луганской области предприятие сливало в Северский Донец неочищенные стоки

В Луганской области производство «экономило» на ремонте и модернизации очистных сооружений и сливало тона опасных отходов в Северский Донец.

А чтобы не платить экологический налог в полном объеме, должностные лица занижали объемы вредных выбросов.

По заключению проведенной по инициативе СБУ экспертизы, уровень содержания железа в воде превышает допустимый уровень в 15 раз, азота аммонийного - в 5 раз. Задокументировано и значительное превышение нефтепродуктов, магния, сульфатов, фосфатов и др.

Это при том, что река обогащает питьевые горизонты Лисичанска, Рубежного Северодонецка, других населенных пунктов и является крупнейшим магистральным каналом мелиорации земель региона.

По данным следствия, только за полгода химическое производство нанесло окружающей среде ущерб на сумму свыше 270 тысяч гривень.

В рамках открытого уголовного производства проведены обыски в административном здании предприятия и получены документальные доказательства нарушения должностными лицами экологического законодательства.

Сейчас одному из руководителей сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 242 (нарушение правил охраны вод) Уголовного кодекса Украины.