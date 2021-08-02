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Через КПВВ в Станице Луганской за неделю прошли почти 20 тысяч человек

Сегодня, 10:43 citynews.net.ua | Напечатать

Из семи открытых КПВВ в Луганской и Донецкой областях полноценный пропуск осуществляется только в «Станице Луганской».

Через этот дорожный коридор на временно оккупированную территорию Украины прошли 9083 человека, а на контролируемую территорию - 9817 человек.

Через КПВВ «Новотроицкое» оккупанты осуществляют пропуск только отдельных граждан дважды в неделю - в понедельник и пятницу. В эти дни линию разграничения в контрольном пункте пересекли 775 человек и 112 транспортных средств к временно оккупированной части Донбасса, одновременно 579 человек и 91 транспортное средство проехали на подконтрольную украинской власти территорию.

С украинской стороны контрольные пункты въезда-выезда в Луганской и Донецкой областях функционируют ежедневно с 08.00 до 16.00. Однако передвижению граждан препятствуют российско-оккупационные войска, которые блокируют движение в большинстве дорожных коридоров.

Через КПВВ «Новотроицкое» проехали 5 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста. Международная организация доставила жителям временно оккупированной территории Украины более 70 тонн строительных материалов.

Напоминаем, что граждане Украины, которые подлежат самоизоляции во время следования на контролируемую территорию, обязаны установить и активировать приложение «Вдома». В случае невозможности установления мобильного приложения они подлежат обсервации. А иностранцам при пересечении линии разграничения кроме этого необходимо иметь и полис страхования.

В то же время действует широкий перечень категорий граждан к которым самоизоляция не применяется.
Самоизоляция прекращаться в случае получения отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста, который проведен после пересечения КПВВ.


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